Festival Splatch ! – P.i.e.d. #Format de poche Plérin, 14 mai 2022, Plérin.

Festival Splatch ! – P.i.e.d. #Format de poche Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

2022-05-14 – 2022-05-14 Le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin Côtes d’Armor Plérin

Les deux danseuses de La Ruse ont décidé de prendre leurs pieds, au propre comme au figuré, et de ne plus cacher ces indispensables compagnons de marche au fond de chaussures étriquées. Ils se retrouvent ici en li-ber-té, réhabilités ! Telles des enfants sans complexes, elles les portent à la bouche, activent joyeusement les orteils ou s’ancrent au sol, plantes épanouies, pour mieux courir, sauter, jouer. Le tapis de danse immaculé ravive le bleu des salopettes et le chatoiement d’un tapis de fourrure multicolore. Dans une grande proximité, le public vit au plus près cette reconquête po(do)étique.

A partir de 4 ans.

Les deux danseuses de La Ruse ont décidé de prendre leurs pieds, au propre comme au figuré, et de ne plus cacher ces indispensables compagnons de marche au fond de chaussures étriquées. Ils se retrouvent ici en li-ber-té, réhabilités ! Telles des enfants sans complexes, elles les portent à la bouche, activent joyeusement les orteils ou s’ancrent au sol, plantes épanouies, pour mieux courir, sauter, jouer. Le tapis de danse immaculé ravive le bleu des salopettes et le chatoiement d’un tapis de fourrure multicolore. Dans une grande proximité, le public vit au plus près cette reconquête po(do)étique.

A partir de 4 ans.

Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

dernière mise à jour : 2022-03-21 par