Festival Splatch ! – Family Footbar Saint-Brieuc, 15 mai 2022, Saint-Brieuc.

Festival Splatch ! – Family Footbar Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc

2022-05-15 14:00:00 – 2022-05-15 19:00:00 Place de la Résistance La Passerelle

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Approchez Mesdames et Messieurs, la grande Fête du Pied s’installe tout un après-midi à La Passerelle ! Un seul credo : y prendre son pied, et s’amuser ensemble de toutes ses possibilités loufoques, saugrenues, rigolotes, ou arty. L’équipe de La Ruse a inventé cette drôle de kermesse familiale pour prolonger leur pièce P.I.E.D., et croiser les générations autour de stands décalés, rivalisant d’incongruité pédestre : ici on se tatoue les extrémités (Tatoo panard), là on selfise ses pieds (Photopeton), plus loin on se lâche dans un concours de cirage de pompes. À vous de jouer !

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc

