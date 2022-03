Festival Splatch ! – EPURRS 360 Saint-Brieuc, 16 mai 2022, Saint-Brieuc.

Festival Splatch ! – EPURRS 360 Saint-Brieuc

2022-05-16 – 2022-05-16

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Danse de la révolte née à Los Angeles dans les années 90, le krump connait aujourd’hui un essor sans pareil en France. Les danseurs Wolf et Cyborg en sont des figures incontournables – tout à la fois champions du monde et danseurs attitrés de Soprano ! -, que le chorégraphe contemporain Fabrice Lambert a eu envie de réunir. Sur le dur de l’asphalte, ils se lancent dans un duo de physicalité, de défis et de puissance, tout en irriguant leur gestuelle vindicative d’une retenue, de silence, de douceur même. Une épure charnelle, un soulèvement spirituel.

Lundi, Cour Carnot (Quartier Robien)

Mardi, Place Saint-Guillaume (13h) et Médiathèque Albert Camus (18h30)

accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40

Saint-Brieuc

