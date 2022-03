Festival Splatch ! – DJ Battle Saint-Brieuc, 21 mai 2022, Saint-Brieuc.

Festival Splatch ! – DJ Battle Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc

2022-05-21 – 2022-05-21 Place de la Résistance La Passerelle

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Un DJ, un danseur, un ring. Équation simple, que la chorégraphe Maud Le Pladec, adepte des explorations infinies entre danse et musique, complexifie et décale. Ce set d’un genre nouveau pose une question simple : qui des deux mène la danse ? Sur un carré blanc Julien Tiné, qui envoie des sons éclectiques, et Louis Nam Le Van Ho se partagent l’impulsion musicale dans une utopie égalitaire. Le danseur, en apparence libre, module son énergie, impose parfois son rythme au DJ, qui le suit. Aussi ludique qu’euphorique, ce battle inédit ne peut que se finir en piste de danse géante. Vous venez ? On sort la boule à facettes !

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc

