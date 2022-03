Festival Splatch ! – Deux mètres par deux Saint-Brieuc, 19 mai 2022, Saint-Brieuc.

Festival Splatch ! – Deux mètres par deux Saint-Brieuc

2022-05-19 – 2022-05-19

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Distanciation, confinement, périmètre autorisé de 1 km… Avec la crise sanitaire, de nouveaux mots sont entrés (de force !) dans notre vocabulaire courant. Que faire de ces notions lorsqu’on est danseuse, malaxeuse d’espaces et d’interactions ? La chorégraphe Sylvie Le Quéré y répond par un quatuor chorégraphique sous contrainte, soit danser chacun dans un espace délimité de deux mètres sur deux. Les poings se serrent, la marche rythme les pas, les respirations se relâchent. 2mx2 fait des étrangetés de notre époque une figure artistique et géométrique, d’où surgissent motifs poétiques et liens sensoriels indéfectibles.

Jeudi, Parc des Promenades

Vendredi, Place Saint-Guillaume (13h) et La Passerelle (21h)

accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40

