Festival Splatch ! – C'est toi qu'on adore + Se faire la belle Pordic, 15 mai 2022

2022-05-15 19:00:00 – 2022-05-15 20:00:00

Pordic Côtes d’Armor Pordic Impossible de ressortir indemne de cette danse-là. Depuis son phénoménal solo Pode ser – que certains ont peut-être vu en novembre à Bleu Pluriel, centre culturel de Trégueux -, Leïla Ka signe d’incisifs uppercuts chorégraphiques, où elle dévoile une identité féminine multiple et des influences qui vont des danses urbaines au théâtre. C’est toi qu’on adore poursuit en duo ses élans et contrastes

intérieurs, dans un rééquilibrage permanent des forces. Se faire la belle clôt le triptyque sur un nouveau cri de liberté, rebelle à tout cadre. Les deux pieds cloués au sol, Leïla Ka laisse exulter tout le haut de son corps, directement branché sur le tumulte de ses sentiments. Impossible de ressortir indemne de cette danse-là. Depuis son phénoménal solo Pode ser – que certains ont peut-être vu en novembre à Bleu Pluriel, centre culturel de Trégueux -, Leïla Ka signe d’incisifs uppercuts chorégraphiques, où elle dévoile une identité féminine multiple et des influences qui vont des danses urbaines au théâtre. C’est toi qu’on adore poursuit en duo ses élans et contrastes

Rue Massignon La Ville Robert Pordic

