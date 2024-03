Festival « Soyons éco-citoyen·ne·s ! » Théâtre de L’étoile du nord Parise Arrondissement, vendredi 19 avril 2024.

Du vendredi 19 avril 2024 au samedi 25 mai 2024 :

.Public adultes. payant

L’étoile du nord vous propose un temps fort consacré aux thématiques de l’environnement, de l’écologie et du vivre ensemble.

L’occasion de rassembler publics et artistes autour de spectacles, de rencontres et de débats.

Mais également de s’interroger ensemble, en tant que citoyen·ne·s, sur ces sujets plus que jamais d’actualité.

24 secondes de Olivier Duverger Vaneck

Le vendredi 19 avril à 20h30, le samedi 20 avril à 19h et le dimanche 21 avril à 15h

Spectacle en partenariat avec Championnet Sports

Dès 12 ans / 1 heure et 20 min.

24 secondes dresse le miroir entre sport et théâtre. Nous suivons l’entraînement d’une équipe de basket, du début, où les sportif.ve.s – tel.le.s des comédien.ne.s en loge – revêtent leur tenue, à la fin, où a douche – comme démaquillage – marque le retour chez soi. Toute la saison, Olivier Deverger Vaneck travaillera main dans la main avec L’étoile du nord et Championnet Sport, en faisant se rencontrer artistes et sportif.ve.s pour faire du théâtre un lieu de partage essentiel.

Pour en savoir plus →

Logique des passions d’Anna Agostini & Tessa Bazin / Le Diptyque Collectif

Le jeudi 25 et le vendredi 26 avril à 20h

La représentation du 25 avril sera suivie d’une rencontre avec la psychanalyste Anita Lenglet

Dès 15 ans / 50 min.

Logique des passions est une invitation au voyage amoureux : à venir observer un coup de foudre, une obsession, une scène de jalousie ou de rupture. À ressentir la complexité et la déraison qui nous habitent tous, lorsque nous sommes amoureux.

Les spectateur·trice·s sont invité·e·s à vivre cette expérience directement sur la scène, à l’intérieur d’un dispositif immersif à 360 degrés, mêlant son et vidéo. À l’intérieur de celui-ci, les comédien·ne·s nous emmènent à la découverte de ces bribes d’histoires d’amour. Mais plus le spectacle avance, et plus les comédien·ne·s se prennent à leur propre jeu…

Pour en savoir plus →

La nuit sans fin de Lillah Vial

Le mercredi 15 mai à 14h30

Dès 7 ans / 1 heure

Une croûte solidifiée autour du globe empêche désormais la pluie de couler sur la terre, devenue une étuve invivable. Ce monde est réparti entre deux clans : les habitant·e·s du Sud assoiffé·e·s, et les Grands du Nord propriétaires des ultimes réserves d’eau. Un frère et une soeur du Sud, Lamis et Chen, se lancent dans une quête vers le Nord afin de demander l’asile en terre humide, dirigée par le Baron de l’eau. Ils croisent sur leur chemin différents personnages, incarnations fantasques de scientifiques, d’activistes écolo, de douaniers véreux…

Ce spectacle immersif, participatif et éco-responsable conduit le public à s’emparer de l’aventure et devenir les héros et héroïnes de cette histoire.

Pour en savoir plus →

Travol’Time d’Alexis Ballesteros & Adeline Fontaine / La Panthère Blanche

Le vendredi 24 mai à 20h

Spectacle suivi d’une rencontre avec Laurie Guin



Dès 10 ans / 1 heure

Travol’Time, c’est deux habitant·e·s de la campagne sarthoise qui réalisent en direct le show de leur rêve.

Fantasmant l’American Dream, le duo met en scène son quotidien agricole « façon Travolta » et décide que sa ruralité est une success story : From The Farm To The Fame. Adeline et Alexis interprètent ce rêve qui ressemble étrangement au leur et qui les entraîne dans des réflexions sur les classes sociales, nos rêves d’enfants inachevés, et surtout, à célébrer leur campagne.

Pour en savoir plus →

Débat d’idées

Éco-Féminisme : repenser nos liens aux vivant.e.s d’Agathe Charnet

Le samedi 25 mai à 19h

Dès 12 ans / 1 heure et 30 min.

À l’heure de la catastrophe climatique, quelle place pour l’éco-féminisme ou plutôt « les éco-féminismes », vecteurs de mobilisations et de lutte contre les dominations exercé·e·s sur les vivant·e·s ?

Lors de cette soirée, entourées de spécialistes de l’éco-féminisme, de lecture de textes de figures de proue du mouvement (Françoise d’Eaubonne, Susan Griffin, Starhawk…) et d’activistes nous essaierons dans un premier temps de définir ce concept et les différents termes qu’il recouvre avant de nous plonger dans une approche contemporaine de sa mise en pratique.

Pour en savoir plus →

Théâtre de L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018

