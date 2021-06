Festival Sous Les Étoiles La Place MJC Ambérieu, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Ambérieu-en-Bugey.

Enfin de retour…La MJC d’Ambérieu est heureuse de vous présenter le programme 2021 de Sous Les Étoiles, La Place. Après un an d’absence, nous sommes impatients d’annoncer la 14e édition de ce rendez-vous estival très attendu par les ambarrois et les habitants des villes et villages alentours.Pour le choix des artistes, l’équipe de bénévoles et de professionnels de la MJC a conservé les mêmes critères : éclectisme, originalité, découverte de talents émergents afin de vous proposer une programmation aussi variée que possible.Pour que chacun, petit ou grand, trouve sa place, il y en aura pour tous les goûts : spectacles de rue, cirque, musique du monde, blues, musique actuelle, rock, chanson festive…Cette programmation populaire, festive et tout public est aussi gratuite pour être accessible au plus grand nombre. Parce que la culture est essentielle. Le festival renaît grâce au soutien de la municipalité d’Ambérieu-en-Bugey, du conseil départemental de l’Ain, de la communauté de communes de la Plaine de l’Ain et de nos nombreux partenaires : nous les remercions très chaleureusement de leur implication dans notre action.Et si vous aussi, vous deveniez partenaire de l’événement ? Pour nous aider, je vous renvoie à la rubrique « le festival a besoin de vous ». Une fois connecté, servez-vous de la loupe pour retrouver la campagne de financement, des (bonnes) surprises vous y attendent.Allez, vous êtes suffisamment restés à la maison ces derniers mois, il est temps de sortir. Venez vivre un moment convivial et festif sur la place et sous les étoiles. On a hâte ! Pas vous ?

La MJC d’Ambérieu est heureuse de vous présenter le programme 2021 de Sous Les Étoiles, La Place. Après un an d’absence, nous sommes impatients d’annoncer la 14e édition de ce rendez-vous estival.

