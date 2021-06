Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy Allier, Saint-Gérand-le-Puy Festival sous les étoiles : Festivités de la fête nationale Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy Catégories d’évènement: Allier

Saint-Gérand-le-Puy

Festival sous les étoiles : Festivités de la fête nationale Saint-Gérand-le-Puy, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Gérand-le-Puy. Festival sous les étoiles : Festivités de la fête nationale 2021-07-13 21:15:00 21:15:00 – 2021-07-13

Saint-Gérand-le-Puy Allier Saint-Gérand-le-Puy Festivités du 13 juillet Sté Musicale de St Gérand mairie.saint.gerand.le.puy@wanadoo.fr +33 4 70 99 78 50 http://st-gerand-le-puy.interco-abl.fr/ Festivités du 13 juillet Sté Musicale de St Gérand

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Gérand-le-Puy Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Gérand-le-Puy Adresse Ville Saint-Gérand-le-Puy lieuville 46.25658#3.51252