Festival Sous le radar Point Éphémère Paris, 1 mars 2024, Paris.

Du vendredi 01 mars 2024 au samedi 02 mars 2024 :

Le festival Sous le Radar rassemble des talents émergents de la scène française et internationale et se déroulera au Point Ephémère.

L’Association Sous le Radar, créée en 2022, a pour objet le développement et la promotion d’artistes en début de carrière, issus de la scène musicale française et internationale émergente. Celle-ci les accompagne pour la conception, la réalisation, la production et l’organisation d’événements artistiques dans le domaine du spectacle vivant. L’organisation de ces événements culturels et artistiques ont pour but de favoriser l’accès aux musiques actuelles et au spectacle. Elle vise par ailleurs à utiliser la musique comme vecteur de sensibilisation aux enjeux sociétaux et environnementaux.

Programmation

Sound of Fractures (DJ set)

Unsho (DJ set)

Bolides.

Cloud.

COLORÉ (DJ set)

David Spinelli (DJ set)

Eldorado.

Eugénie.

Point Éphémère 200, Quai de Valmy, 75010 Paris 75010 Paris

Contact : https://www.sousleradar.fr/le-festival/ https://dice.fm/bundles/sous-le-radar-2024-kmwp

Sous le radar