Festival Sortilèges by Ravel Salle Cortot Paris, 20 octobre 2023

Le dimanche 22 octobre 2023

de 18h00 à 20h00

Le dimanche 22 octobre 2023

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 22 octobre 2023

de 11h00 à 13h00

Le samedi 21 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

Le samedi 21 octobre 2023

de 14h00 à 19h00

Le vendredi 20 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

Opus 58 fête Ravel : 3 concerts, 4 conférences, 2 masterclass.

Applaudissements, silence, codes vestimentaires, géographie des salles de concerts, tenue noire du musicien…

Autant d’agents d’une violence symbolique qui laissent à l’écart ceux qui n’en possèdent pas les codes. Certains ont été créés dans ce but, d’autres seulement repris par habitude.

Ce n’est pas l’idée que nous nous faisons de la musique et du partage. Notre héritage musical vaut mieux que cela.

Notre intention est donc, le temps de ce festival, de laisser les portes grandes ouvertes, d’y laisser la lumière allumée et de vous accueillir, afin que chacun·e se sente légitime de nous rejoindre.

Le partage est au cœur de notre projet.

Narratif, créatif et atypique, le festival Sortilèges by Ravel se veut un temps de joie et d’échange, aussi bien avec le public qu’avec la jeune génération de musicien·ne·s.

Ouverture

L’éclat du piccolo, la délicatesse d’une arabesque de harpe, l’agilité inquiétante de la clarinette ou l’inflexion hypnotique des grandes flûtes ; tout cela sur scène sous les mains de deux pianistes.

Réunissant tous les artistes, ce concert d’ouverture consacré aux œuvres pour 2 pianos est une invitation au voyage, dans un monde bouleversant de mythes et de légendes, au cœur de l’art de Ravel, maître de l’orchestration, et de la transcription.

L’occasion d’écouter les œuvres les plus spectaculaires de Ravel, où les plus belles choses ne se donnent qu’en se dérobant.

Daphnis et Chloé, Suite N°2

Lever du jour, Pantomime, Danse générale

Hakim BENTCHOUALA-GOLOBITCH et Gabriella TORMA

La Valse

Jacqueline BOURGÈS-MAUNOURY et Éric VIDONNE



Rapsodie espagnole

Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera, Feria

Hakim BENTCHOUALA-GOLOBITCH et Gabriella TORMA

Concerto en sol

Allegramente, Adagio assai, Presto

Jacqueline BOURGÈS-MAUNOURY et Sandrine JOANNE

Cycle Otium

Une passerelle entre musique, arts et connaissance

Opus 58 est née du désir de créer un espace d’échange et de dialogue entre les arts et les savoirs.

Convaincus qu’un terreau fertile à la créativité doit constamment s’enrichir des domaines les plus variés, nous vous proposons lors du festival Sortilèges by Ravel un temps de curiosité désintéressée et de réflexion. Ce cycle de conférences, arpentant cosmologie, anthropologie, littérature et musicologie, est l’occasion de questionner les formes de la créativité et d’interroger le quotidien.

Durant le cycle Otium, Opus 58 laisse ainsi place au logos ; un temps pour vous arrêter, écouter, penser, échanger, créer.

14h00 – Le conte, imaginiare du quotidien, le cas des Gbaya d’Afrique Centrale

Paulette ROULON-DOKO

15h00 – Léon-Paul Fargue & Maurice Ravel, une amitié littéraire et musicale

Barbara PASCAREL

16h30 – Maurice Ravel : une poétique de la danse

Emmanuelle LEBOUTET

17h30 – À la recherche du temps

Violaine ANGER, Matteo BARSUGLIA

Carte blanche, Hakim BENTCHOUALA-GOLOBITCH

De fées et de gnomes, de gibets et de démons, le pianiste Hakim BENTCHOUALA-GOLOBITCH vous embarque dans un voyage littéraire et crépusculaire, au cœur de l’écriture du fantastique. Des paysages gothiques et sardoniques, aux caprices et folies d’Espagne, laissez-vous emporter par des vents furibonds sur les terres de la fièvre et de l’urgence.

Masterclass

Une autre forme de partage avec le public.

Espace privilégié de rencontre des artistes et du public, les masterclass sont l’occasion, pour les curieuses et curieux, d’être au cœur de la création artistique.

Pour les spectateurs, c’est une occasion unique de découvrir l’artisanat du musicien, d’assister au dialogue entre deux artistes, d’acquérir une finesse d’écoute, et de découvrir ou de redécouvrir le répertoire.

11h00 – 13h00 Masterclass, Jacqueline BOURGÈS-MAUNOURY

À destination de pianistes en formation, de concertistes professionnel·le·s et de professeur·e·s de piano, cette masterclass se veut être un véritable laboratoire où les instrumentistes pourront parfaire leurs connaissances du style ravélien.

14h30 – 16h30 Amasteurclass, Jesse BERBERIAN

Le festival proposera également une masterclass à destination des pianistes amateur·rice·s. Le répertoire sera étendu à l’ensemble de la musique française : RAVEL, COUPERIN, RAMEAU, CHAUSSON, DEBUSSY etc

Carte blanche, Gabriella Torma

Autour de Ravel, en pas de danse

Gabriella TORMA tisse le fil de la danse, source inépuisable d’inspiration pour Ravel. Un récital à travers le temps et l’espace, des danses arabes aux sarabandes princières.

Pour clore le festival Sortilèges by Ravel, nous vous proposons ces adieux dansés, sur des rythmes variés.

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris

