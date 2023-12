Festival Sonore Le Monfort théâtre Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Du vendredi 19 janvier 2024 au dimanche 21 janvier 2024 :

.Tout public. payant

→ Soirée du vendredi 19.01 : 20 €

→ Soirée du samedi 20.01 : 20 €

→ Dimanche 21.01 : 10 €

Pass Festival : 45 €

Franky Gogo, Hatice Özer & Antonin-Tri Hoang, Three days of forest, Théo Girard, Sylvain Lemêtre

Partageons, le temps d’un week-end, une expérience sonore,

sensorielle et immersive, au plus près des musicien·ne·s sur le grand

plateau et dans tous les espaces du théâtre.

Des percus électro au

jazz en passant par la pop et du flow contemplatif, tout en acoustique,

venez découvrir un line-up éclectique de formations uniques qui

proposeront leurs musiques originales.

Un rendez-vous immanquable au Théâtre Silvia Monfort les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 janvier 2024.

Prêt·e·s à RÊVER et se TRÉMOUSSER !

VENDREDI 19 JANVIER

→ Hatice Özer + Antonin-Tri Hoang

→ Franky Gogo

SAMEDI 20 JANVIER

→ Three days of forest

→ Théo Girard – Pensées Rotatives

DIMANCHE 21 JANVIER

→ Sylvain Lemêtre – Sonore Boréale

→ La Fanfort

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris

Contact : https://theatresilviamonfort.eu/events/festival-sonore/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu

