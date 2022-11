Festival Sonomundo • Voyage(s) Utopique(s) Cité internationale des arts Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival Sonomundo • Voyage(s) Utopique(s) Cité internationale des arts, 25 novembre 2022, Paris. Du vendredi 25 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 :

. payant Plein tarif 15€ Tarif réduit* 8€ Pass 3 concerts 25€ Pass 3 concerts (tarif réduit*) 15€ Le tarif réduit s’adresse aux étudiants, demandeurs d’emploi… La première édition du Festival Sonomundo se tiendra à l’Auditorium de la Cité Internationale des Arts, à Paris, les 25, 26 et 27 novembre 2022. Sonomundo vise, au travers de son Festival, à promouvoir tant la création musicale contemporaine que l’émergence de nouveaux ponts artistiques entre le Pérou et la France et, plus largement, entre l’Amérique Latine et l’Europe. Sur une invitation du Festival Sonomundo, l’Ensemble Regards propose une programmation centrée sur la lignée des Valcárcel. Cette lignée de compositeurs péruviens a contribué à la culture et à l’art latino-américains à différents moments clés de l’histoire de ce continent, de la redécouverte de leur héritage culturel à la confrontation des avant-gardes de la seconde moitié du XXème siècle et de la période contemporaine. Originaires de la ville de Puno, aux bords du lac Titicaca situé à 4 000 mètres d’altitude, les Valcárcel puisent leur source d’inspiration dans les musiques de tradition orale du Pérou, notamment celles qui proviennent des Andes. A cette occasion, le festival aura l’honneur de recevoir Fernando Valcárcel pour un moment unique d’exploration de son œuvre et de son héritage. Des créations de Juan Arroyo, Vincent Trollet, Pia Alvarado Arróspide et Reynaldo Pizarro seront également jouées pour la première fois. Le Festival offrira, enfin, l’occasion d’apprécier l’œuvre encore très peu connue en Europe de Julian Carrillo. Découvrez la programmation de la première édition du Festival Sonomundo Cité internationale des arts 18 rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris Contact : http://festivalsonomundo.com/ sonomundo.prod@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100087265804317 https://www.facebook.com/profile.php?id=100087265804317 https://www.helloasso.com/associations/sonomundo/evenements/festival-sonomundo

