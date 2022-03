Festival Soñj Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau Finistère Landerneau Le festival soñj se déroulera du 13 au 29 en mai 2022. Pendant quinze jours, le festival proposera au public de découvrir une vingtaine d’interventions artistiques disséminées sur huit communes du Pays de Landerneau-Daoulas.

Les œuvres vont se déployer sur un ensemble de sites patrimoniaux ou naturels du territoire regroupant des espaces d’exposition et des sites en extérieur.

Des installations, peintures, sculptures, performances, spectacles ainsi que des concerts seront proposés dans un ensemble exceptionnellement riche et varié de sites, parmi lesquels un bâtiment industriel, des chapelles en ruine, une allée couverte, des bords de mer, des bois, des champs, des tranchées, des parkings, une façade, un ossuaire ou encore des jardins. contact@atelier-culturel.fr +33 2 98 21 61 50 Le festival soñj se déroulera du 13 au 29 en mai 2022. Pendant quinze jours, le festival proposera au public de découvrir une vingtaine d’interventions artistiques disséminées sur huit communes du Pays de Landerneau-Daoulas.

