Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 15h30 à 21h30

Avant dernier jour de la 17e édition du Festival Sonic Protest, en plein air de 15h30 à 21h30 ! avec Madlisto Band, Leando Barzabal, Od Bongo, Aymeric de Tapol, Cheb Gero et l’atelier Côte du Drone. Concerts -> Musiques du Monde Théâtre Berthelot 6 Rue Marcelin Berthelot Montreuil 93100

Contact :Sonic Protest https://www.sonicprotest.com/#11juillet

2021-07-10T15:30:00+02:00_2021-07-10T21:30:00+02:00

