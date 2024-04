FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ SOIRÉE JAZZ Villemagne-l’Argentière, dimanche 4 août 2024.

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ SOIRÉE JAZZ Villemagne-l’Argentière Hérault

dim. 04 août 2024

Ouverture des portes 20:30

Début 21:30

Avec Émile Parisien Vincent Peirani

En première partie Cédric Cuauveau TRIO avec Nicolas Sabato / Mourad Benhammou / Serge Casero featuring Mandy Gaines une de ces grandes chanteuses qui éblouit par sa voix, sa tessiture, son swing, ses inflexions symphoniques.

En deuxième partie Emile Parisien saxophoniste soprano et Vincent Pei

Le festival Song d’une nuit d’été se poursuit avec une soirée Jazz

En deuxième partie Emile Parisien saxophoniste soprano et Vincent Peirani à l’accordéon. Leurs compositions évoluent danbs l’esprit du tango. Une forme d’art, de culture, son élégance, sa mélancolie et sa puissance rythmique et mélodique. 30 30 EUR.

Début : 2024-08-04 21:30:00

Place St Majan

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie

