FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ SOIRÉE CLASSIQUE Villemagne-l’Argentière, vendredi 2 août 2024.

Pour cette 1ère soirée, le festival Song d’une nuit d’été, vous propose une soirée classique

Accompagnées de leurs musiciens acolytes, ce nouveau concert, issu de leur dernière tournée, est un véritable feu d’artifice.. Unze tournée avec un retour aux sources, avec un programme composé des plus grands titres de leur répertoire de cœur la musique classique et la chanson. Des versions inédites de Mozart, Chopin à Tchaïkoski, Bach et même Queen et les Beatles en passant par une touche personnelle. Le duo vertuose offre une version intimiste des plus belles mélodies du Lac des Cygnes en passant par le thème de Gladiator. Les deux soeurs se complètent à la perfection. 18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 21:30:00

fin : 2024-08-02

Place St Majan

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie

