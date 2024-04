FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ NUIT ELECTRO Villemagne-l’Argentière, dimanche 4 août 2024.

FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ NUIT ELECTRO Villemagne-l’Argentière Hérault

dim. 04 août 2024

Ouverture des portes 23:00

Début 23:30

Avec Chloé Thévenin

En cloture de ce festival Chloé Thévenin, plus connue sous le pseudo de Chloé une compositrice, productrice et DJ de musique électronique. Elle acquiert une notoriété mondiale grâce à son style unique, son professionnalisme et ses collaborations remarquables.. Chloé est reconnue comme l’une des artistes féminines

Le Song d’une nuit d’été clôturera son festival avec une Nuit Electro

dim. 04 août 2024

Ouverture des portes 23:00

Début 23:30

Avec Chloé Thévenin

En cloture de ce festival Chloé Thévenin, plus connue sous le pseudo de Chloé une compositrice, productrice et DJ de musique électronique. Elle acquiert une notoriété mondiale grâce à son style unique, son professionnalisme et ses collaborations remarquables.. Chloé est reconnue comme l’une des artistes féminines électro les plus respectées de sa génération. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 23:30:00

fin : 2024-08-04

Place St Majan

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie

L’événement FESTIVAL SONG D’UNE NUIT D’ÉTÉ NUIT ELECTRO Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2024-04-04 par OT DU GRAND ORB