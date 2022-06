Festival SoloS en Bastide

2022-06-24 20:30:00 – 2022-06-26 EUR 12 12 Un festival de théâtre, quelle joie! Ouvert à d’autres disciplines, enrichi d’animations diverses, avec buvette et restauration sur place, ce festival signe le retour à Villeneuve de l’immense William Mesguich qui a accepté d’en être le parrain.

Placé sous le signe de la qualité et de l’éclectisme, ce festival sera une fête si vous y venez!

Programme: https://www.theatre-des-treize-vents.com/spectacle/festival-solos-en-bastide/ Billetterie en ligne: https://www.billetweb.fr/festival-solos-en-bastide
+33 5 47 01 19 02

Placé sous le signe de la qualité et de l’éclectisme, ce festival sera une fête si vous y venez!

dernière mise à jour : 2022-06-03

