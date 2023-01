Festival Solo en Scène Hendaye Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Festival Solo en Scène

Sur la scène de l'Espace culturel Mendi Zolan un acteur, et un seul. C'est même ce qui fait la particularité de ce festival. Le Festival propose plusieurs spectacles courts, allant du clown burlesque à la danse, en passant par le théâtre d'objets, le chant… Toutes les disciplines sont les bienvenues !

Espace Culturel Mendi Zolan
119 boulevard de la Mer
Hendaye
Pyrénées-Atlantiques

2023-02-03 – 2023-02-05

