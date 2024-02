Festival Solid’Rock Eguisheim, samedi 23 mars 2024.

Festival Solid’Rock Eguisheim Haut-Rhin

L’association Exa’Dépote et la commission culture de la ville s’associent pour cette soirée caritative au profit de l’association Arame.

Rendez-vous pour la 6ème édition de notre festival de rock solidaire avec 3 groupes au programme Lumberjacks, Trapoline et The Manekis. Au profit de l’association Arame. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est contact@ville-eguisheim.fr

L’événement Festival Solid’Rock Eguisheim a été mis à jour le 2024-02-17 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach