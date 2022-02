Festival Solid’Rock Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: Eguisheim

Eguisheim Haut-Rhin Eguisheim EUR L’association Exa’Dépote et la commission culture de la ville s’associent pour cette soirée caritative dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à Mécénat Chirurgie Cardiaque. AFO ouvrira le bal avec des rythmes venus d’Afrique de l’Ouest.

P’Ink Puffer, les locaux de l’étape, qui distille un rock acoustique.

