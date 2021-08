Paris LES ARÈNES DE MONTMARTRE Paris FESTIVAL SOLIDAIRE DES ARENES DE MONTMARTRE 2021 LES ARÈNES DE MONTMARTRE Paris Catégorie d’évènement: Paris

FESTIVAL SOLIDAIRE DES ARENES DE MONTMARTRE 2021 LES ARÈNES DE MONTMARTRE, 9 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 9 au 18 septembre 2021 :

jeudi, vendredi de 19h à 22h

et samedi de 15h à 22h

payant

Le Festival revient dès le 9 septembre avec au programme du cinéma, de la musique : GIROGIROCORTO, ABSOLUT STREET AND FRIENDS, RAGER ACOLYTS, DJ LOCONELS, LOSCAR NALES, SHARLEHNA SAM, IMPROBUBBLE BANG, PATRICIA LESTRE, 3XHÉLAS, MAB, NOUR, ANGUT, LA FANFORALE DU DOUZBEKISTAN, EASY STYLE Concerts -> Autre concert LES ARÈNES DE MONTMARTRE 27, RUE CHAPPE Paris 75018

12 : Abbesses (274m) 2 : Anvers (323m) MONTMARTROBUS FUNICULAIRE

Contact :la strada dell arte lsdarte@hotmail.com https://www.facebook.com/events/1262331707519331?ref=newsfeed 0611879556 lsdarte@hotmail.com Concerts -> Autre concert Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-09T19:00:00+02:00_2021-09-09T22:00:00+02:00;2021-09-10T19:00:00+02:00_2021-09-10T22:00:00+02:00;2021-09-16T19:00:00+02:00_2021-09-16T22:00:00+02:00;2021-09-17T19:00:00+02:00_2021-09-17T22:00:00+02:00;2021-09-11T15:00:00+02:00_2021-09-11T22:00:00+02:00;2021-09-18T15:00:00+02:00_2021-09-18T22:00:00+02:00

Illustration facebook

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu LES ARÈNES DE MONTMARTRE Adresse 27, RUE CHAPPE Ville Paris lieuville LES ARÈNES DE MONTMARTRE Paris