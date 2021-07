Festival Soirs des Toiles, cinéma de plein air Valojoulx, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Valojoulx.

Festival Soirs des Toiles, cinéma de plein air 2021-07-13 – 2021-07-13

Valojoulx Dordogne

Synopsis du film « Antoinette dans les Cévennes » :

Antoinette n’a d’yeux que pour Vladimir, son amant. Ensemble, ils devaient passer une semaine romantique mais Vladimir annule tout. Il doit passer ses vacances dans les Cévennes avec sa femme et leur fille. Profondément déçue, Antoinette prend la décision folle de le suivre dans son lieu de villégiature. Mais sur place, elle ne retrouve pas sa trace et doit arpenter le parc national avec Patrick, un âne têtu …

Déroulé de la soirée

Dès 19H : Restauration : « Glaces et Sorbets du Périgord/ Roland Manouvrier » et Foodtruk « Pizzas chez les garçons »

21h : Petit Concert Pop Rock et Ciné Quizz

22h : Projection du film sur le terrain de pétanque (chaises installées)

dernière mise à jour : 2021-06-26 par