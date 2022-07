Festival Soirs des Toiles, ciné plein air, La Panthère des Neiges Fanlac, 29 juillet 2022, Fanlac.

Festival Soirs des Toiles, ciné plein air, La Panthère des Neiges

Place de l’église Fanlac Dordogne

2022-07-29 – 2022-07-29

Fanlac

Dordogne

Fanlac

« La Panthère des neiges » de Vincent Munier et Marie Amiguet

Embarquez-vous pour un voyage extraordinaire dans les montagnes du Tibet à la recherche de la très mystérieuse panthère des neiges !

Un documentaire passionnant, porté par la musique de Nick Cave et de Warren Ellis, conjuguant des images sublimes et des commentaires éclairés sur la conservation de la faune et de la flore locales. Dans ces paysages grandioses, l’homme ne peut pas dicter sa loi. Il doit s’adapter en puisant en lui du courage et une patience nouvelle. Mais ce qu’il reçoit en retour est au-delà des mots. Une magnifique ode au temps suspendu et à la beauté de la nature.

Une parenthèse de bonheur pour toute la famille !

Venez déguster dès 20H les spécialités orientales du food truck « Miumy Miumy » et les glaces artisanales du chef glacier Roland Manouvrier !

Venez participer dès 21H au Ciné Quizz

©allociné

Fanlac

dernière mise à jour : 2022-07-11 par