Festival “Soirs de musiques” Luzinay Luzinay Catégories d’évènement: Isère

Luzinay

Festival “Soirs de musiques” Luzinay, 6 mai 2022, Luzinay. Festival “Soirs de musiques” Route de la Chapelle Chapelle d’Illins Luzinay

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 22:30:00 Route de la Chapelle Chapelle d’Illins

Luzinay Isère Luzinay Ce festival regroupe des musiques anciennes, traditionnelles ou du monde. Les concerts sont joués dans un lieu mythique : la Chapelle d’Illins qui comprend des peintures des XII° et XVII° siècles remarquables ainsi qu’une merveilleuse acoustique. jacques.seigle1@orange.fr +33 7 86 80 28 17 https://chapelledillins.wordpress.com/ Route de la Chapelle Chapelle d’Illins Luzinay

dernière mise à jour : 2022-04-10 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Luzinay Autres Lieu Luzinay Adresse Route de la Chapelle Chapelle d'Illins Ville Luzinay lieuville Route de la Chapelle Chapelle d'Illins Luzinay Departement Isère

Luzinay Luzinay Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luzinay/

Festival “Soirs de musiques” Luzinay 2022-05-06 was last modified: by Festival “Soirs de musiques” Luzinay Luzinay 6 mai 2022 Isère Luzinay

Luzinay Isère