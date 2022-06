Festival Sofilm Summer Camp Nefs / Machines de l’Ile, 23 juin 2022, Nantes.

2022-06-23

Horaire :

Gratuit : oui Séances en plein air : gratuites Séances au Katorza : 5,60 €/ au Gaumont : 8 € Infos billetterie : 02 85 52 90 09

du 22 au 26 juin 2022. Le festival de cinéma décontracté. Des films de toutes sortes et des gens pour en parler : Nantes Summercamp propose un festival de cinéma estival et décalé entre rendez-vous cinéphile et colonie de vacances.Sofilm Summercamp est le festival de toutes les cinéphiles : sans compétition, le festival privilégie les cartes blanches à des personnalités issues du cinéma et d’ailleurs qui viennent partager leur goût du cinéma, en toute simplicité, dans la joie et la bonne humeur. Films en plein air et gratuits (sous les Nefs des Machines de l’Ile de Nantes) :22 juin à 22h30 : « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche 23 juin à 22h30 : « Hurlements » de Joe Dante24 juin à 22h30 : « Un jour sans fin » d’Harold Ramis25 juin à 22h30 : Ciné-karaoké géant avec les grands tubes du cinéma D’autres animations sont également à découvrir tout au long de l’événement : rencontrer des artistes et réalisateurs à l’issue de certaines projections ou encore participer à des ateliers liés au monde du cinéma : acting, découverte des effets spéciaux… Autres lieux du festival : à l’Hôtel de France (expo), à Trempo, au cinéma Katorza et au cinéma Gaumont (payant), Retrouvez le programme complet sur www.sofilm-festival.fr

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr