Égletons Corrèze Égletons Corrèze Mezzanine de l’Espace Ventadour Rue Henri Dignac Égletons Le festival « Si’Trouille » vous propose un week-end 100% ludique.

Venez jouer aux meilleurs jeux : sorcières, zombies, vampires, créatures,…mais pas que ! à vous de choisir ! Des animateurs seront là pour vous accompagner. Seul ou en groupe, petits ou grands, vous trouverez toujours des partenaires de jeu si vous le désirez. Samedi 30 octobre – 14h-18h

– Jeux de société : venez jouer à des jeux de cartes, jeux de plateaux, jeux d’adresse, de 3 à 99 ans.

– Espace de Jeux pour les tout-petits (0-3 ans)

– Lectures de contes et d’autres… horreurs

– Animation par le magasin de jeux Le Gobelin

– Stand vente de jeux

– Stand maquillage : n’hésitez pas à venir déguisé ! 18h-22h

– Jeux de rôle

– Jeux de société ADO ADULTES Dimanche 31 octobre : 14h-17h

Renseignements au 05 55 93 99 92.

