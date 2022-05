Festival Sites & Sons à Roquesaltes (St Andre De Vézines) avec Solar Ship, 19 juillet 2022, .

Festival Sites & Sons à Roquesaltes (St Andre De Vézines) avec Solar Ship

2022-07-19 – 2022-07-19

0 5 EUR Une occasion unique de découvrir des sites souvent hors des grands circuits touristiques et de créer un temps de rencontre fort entre artistes, villageois et visiteurs.

APPORTEZ IMPÉRATIVEMENT VOS GOBELETS ET TABOURETS/CHAISES + UN PETIT PLAID S’IL FAIT FRAIS :)

– Mardi 19 juillet, RDV sur le site naturel de Roquesaltes (sur le Causse Noir, commune de St André de Vézines), concert de SOLAR SHIP. Cuivres et percussions pour une fanfare Jazz Rock très énergique. Venez dansez et faire plaisir vos oreilles sur ce site si typique des plateaux calcaires caussenard !

19h30 : ACCUEIL APERITIF

20h15 : DEBUT DU CONCERT

RESTAURATION SUR PLACE / PRODUITS DE LA FERME BIO

APPORTER OU COMPLETER AVEC VOS “PROPRES GRIGNOTAGES”

SEULES LES BOISSONS SONT OFFERTES, VENEZ AVEC VOTRE GOBELET.

7 € / adulte

GRATUIT – 6 ANS ET 5 € POUR LES 7 – 18 ANS

1 apéro, 1 concert, une ferme et le chaos rocheux de Roquesaltes…Le paysage caussenard de référence ! Ici, tout est beau, tout simplement ! Venez vite en profitez !

Une occasion unique de découvrir des sites souvent hors des grands circuits touristiques et de créer un temps de rencontre fort entre artistes, villageois et visiteurs.

APPORTEZ IMPÉRATIVEMENT VOS GOBELETS ET TABOURETS/CHAISES + UN PETIT PLAID S’IL FAIT FRAIS :)

– Mardi 19 juillet, RDV sur le site naturel de Roquesaltes (sur le Causse Noir, commune de St André de Vézines), concert de SOLAR SHIP. Cuivres et percussions pour une fanfare Jazz Rock très énergique. Venez dansez et faire plaisir vos oreilles sur ce site si typique des plateaux calcaires caussenard !

19h30 : ACCUEIL APERITIF

20h15 : DEBUT DU CONCERT

RESTAURATION SUR PLACE / PRODUITS DE LA FERME BIO

APPORTER OU COMPLETER AVEC VOS “PROPRES GRIGNOTAGES”

SEULES LES BOISSONS SONT OFFERTES, VENEZ AVEC VOTRE GOBELET.

7 € / adulte

GRATUIT – 6 ANS ET 5 € POUR LES 7 – 18 ANS

Eric Teissedre

dernière mise à jour : 2022-04-19 par