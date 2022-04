Festival Sites & Sons à Peyre avec Que Tengo Comprégnac Comprégnac Catégories d’évènement: Aveyron

Festival Sites & Sons à Peyre avec Que Tengo Comprégnac, 30 avril 2022, Comprégnac. Festival Sites & Sons à Peyre avec Que Tengo coeur de ville Comprégnac

2022-04-30 – 2022-04-30

coeur de ville Aveyron Comprégnac EUR APPORTEZ IMPÉRATIVEMENT VOS GOBELETS ET TABOURETS/CHAISES + UN PETIT PLAID S’IL FAIT FRAIS :)

– Samedi 30 avril, RDV à la Baume de Peyre (commune de Comprégnac), concert de QUE TENGO (cumbia / rock). Ce quartet sur-vitaminé délivre un cocktail détonnant de cumbia moderne et de grooves afro-caribéens. 19h30 : ACCUEIL APERITIF

20h15 : DEBUT DU CONCERT

RESTAURATION SUR PLACE / PRODUITS DE LA FERME BIO

APPORTER OU COMPLETER AVEC VOS “PROPRES GRIGNOTAGES”

SEULES LES BOISSONS SONT OFFERTES, VENEZ AVEC VOTRE GOBELET. 7 € / adulte

