Festival Sites & Sons à Mostuéjouls avec Trio Zephyr Mostuéjouls, 18 juin 2022, Mostuéjouls.

Festival Sites & Sons à Mostuéjouls avec Trio Zephyr coeur de ville Mostuéjouls

2022-06-18 – 2022-06-18

coeur de ville Mostuéjouls Aveyron Mostuéjouls

EUR Une occasion unique de découvrir des sites souvent hors des grands circuits touristiques et de créer un temps de rencontre fort entre artistes, villageois et visiteurs.

APPORTEZ IMPÉRATIVEMENT VOS GOBELETS ET TABOURETS/CHAISES + UN PETIT PLAID S’IL FAIT FRAIS :)

– Samedi 18 juin, RDV sur la commune de Mostuéjouls dans l’Église de Notre Dame de Champs avec le TRIO ZEPHYR. Un Trio féminin issues de l’univers classique, Marion, Delphine et Claire s’aventure dans l’univers des musiques du monde ! Comprenant le jazz, la musique de l’Est, mais aussi celle de l’Orient. Le violon, l’Alto ainsi que le violoncelle les transcrivent ! Les voix harmonieuses avec un langage purement imaginaire qui les accompagnent se combinent à merveille.

19h30 : ACCUEIL APERITIF

20h15 : DEBUT DU CONCERT

RESTAURATION SUR PLACE / PRODUITS DE LA FERME BIO

APPORTER OU COMPLETER AVEC VOS “PROPRES GRIGNOTAGES”

SEULES LES BOISSONS SONT OFFERTES, VENEZ AVEC VOTRE GOBELET.

7 € / adulte

GRATUIT – 6 ANS ET 5 € POUR LES 7 – 18 ANS

1 apéro et 1 concert et une magnifique église romane, au bord du Tarn, à l’entrée des Gorges éponymes… Un cadre enchanteur et envoutant !

Mostuéjouls

