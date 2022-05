Festival Sites & Sons à La Cresse avec Mama Said La Cresse, 13 septembre 2022, La Cresse.

Festival Sites & Sons à La Cresse avec Mama Said coeur de ville La Cresse

2022-09-13 – 2022-09-13

coeur de ville La Cresse 12640 La Cresse

EUR Une occasion unique de découvrir des sites souvent hors des grands circuits touristiques et de créer un temps de rencontre fort entre artistes, villageois et visiteurs.

APPORTEZ IMPÉRATIVEMENT VOS GOBELETS ET TABOURETS/CHAISES + UN PETIT PLAID S’IL FAIT FRAIS :)

– Mardi 13 septembre, RDV à la salle de l’ancienne église dans le village de la Cresse, concert de MAMA SAID. Formation franco-américaine indie folk urbain imprégné des cultures hip hop, rock et rhythm & blues.

19h30 : ACCUEIL APERITIF

20h15 : DEBUT DU CONCERT

RESTAURATION SUR PLACE / PRODUITS DE LA FERME BIO

APPORTER OU COMPLETER AVEC VOS « PROPRES GRIGNOTAGES »

SEULES LES BOISSONS SONT OFFERTES, VENEZ AVEC VOTRE GOBELET.

7 € / adulte

GRATUIT – 6 ANS ET 5 € POUR LES 7 – 18 ANS

Eric Teissedre

coeur de ville La Cresse

dernière mise à jour : 2022-04-19 par