Festival Sites & Sons à Aguessac avec Cao Laru

2022-08-23 – 2022-08-23

0 5 EUR Une occasion unique de découvrir des sites souvent hors des grands circuits touristiques et de créer un temps de rencontre fort entre artistes, villageois et visiteurs.

APPORTEZ IMPÉRATIVEMENT VOS GOBELETS ET TABOURETS/CHAISES + UN PETIT PLAID S’IL FAIT FRAIS :)

– Mardi 23 août, Sur les berges de la rivière à Aguessac. Concert de CAO LARU. Čao Laru, c’est un dialogue entre sept voix, parfois une danseuse, et une ribambelle d’instruments d’ici et d’ailleurs : violon, cavaquinho, violoncelle, pandeiro, guitare, accordéon, saxophone, contrebasse, percussions, …

19h30 : ACCUEIL APERITIF

20h15 : DEBUT DU CONCERT

RESTAURATION SUR PLACE / PRODUITS DE LA FERME BIO

APPORTER OU COMPLETER AVEC VOS « PROPRES GRIGNOTAGES »

SEULES LES BOISSONS SONT OFFERTES, VENEZ AVEC VOTRE GOBELET.

7 € / adulte

GRATUIT – 6 ANS ET 5 € POUR LES 7 – 18 ANS

1 apéro et 1 concert, les Berges du Tarn et une ambiance ombragée de guinguette estivale !

