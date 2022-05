Festival Silva Major La Sauve, 6 juillet 2022, La Sauve.

Festival Silva Major La Sauve

2022-07-06 – 2022-07-09

La Sauve Gironde La Sauve

20 20 EUR Ancré sur la commune de La Sauve, le Festival Silva Major vous invite à vivre des concerts autour du répertoire classique et jazz dans des lieux emblématiques et originaux de l’Entre-deux-Mers (tels que l’abbaye de La Sauve-Majeure et l’église Saint-Pierre à La Sauve, ou encore le Château de Benauge et l’abbaye de Blasimon).

Ancré sur la commune de La Sauve, le Festival Silva Major vous invite à vivre des concerts autour du répertoire classique et jazz dans des lieux emblématiques et originaux de l’Entre-deux-Mers (tels que l’abbaye de La Sauve-Majeure et l’église Saint-Pierre à La Sauve, ou encore le Château de Benauge et l’abbaye de Blasimon).

Ancré sur la commune de La Sauve, le Festival Silva Major vous invite à vivre des concerts autour du répertoire classique et jazz dans des lieux emblématiques et originaux de l’Entre-deux-Mers (tels que l’abbaye de La Sauve-Majeure et l’église Saint-Pierre à La Sauve, ou encore le Château de Benauge et l’abbaye de Blasimon).

Festival Silva Major

La Sauve

dernière mise à jour : 2022-05-12 par