Festival Sillon Saou, 8 octobre 2021-8 octobre 2021, Saou.

Festival Sillon 2021-10-08 – 2021-11-01

Saou Drôme Saou

SILLON est un événement artistique et culturel, engageant de nouvelles formes de rapport au territoire, à la personne et aux œuvres artistiques. Il vise à activer des décloisonnements et créer des synergies indispensables au partage des savoirs

itineraire@art-drome.com +33 6 77 94 22 32 http://www.art-drome.com/SILLON___ITINERAIRE_ART_DROME.html

SILLON est un événement artistique et culturel, engageant de nouvelles formes de rapport au territoire, à la personne et aux œuvres artistiques. Il vise à activer des décloisonnements et créer des synergies indispensables au partage des savoirs

dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de Tourisme du Val de Drôme