Chanteloup-les-Vignes chapiteau repaire des Contraires Chanteloup-les-Vignes, Yvelines Festival Sillon d’Art chapiteau repaire des Contraires Chanteloup-les-Vignes Catégories d’évènement: Chanteloup-les-Vignes

Yvelines

Festival Sillon d’Art chapiteau repaire des Contraires, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Chanteloup-les-Vignes. Festival Sillon d’Art

du vendredi 2 juillet au dimanche 11 juillet à chapiteau repaire des Contraires

Festival d’arts du cirque et de la rue

Entrée libre

dans le cadre de l’opération mon été ma région chapiteau repaire des Contraires Rue des Quertaines Chanteloup-les-Vignes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T20:00:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T19:30:00;2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T19:30:00;2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-11T14:00:00 2021-07-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chanteloup-les-Vignes, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu chapiteau repaire des Contraires Adresse Rue des Quertaines Ville Chanteloup-les-Vignes lieuville chapiteau repaire des Contraires Chanteloup-les-Vignes