FESTIVAL SILHOUETTE · 20E ÉDITION Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge, 27 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 27 août au 4 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 19h30 à 23h30

gratuit

Du 27 août au 4 septembre 2021, le Festival Silhouette revient sur le Parc de la Butte au Chapeau Rouge (Paris 19) pour sa 20e édition.

Le Festival Silhouette est un événement cinématographique éco-citoyen gratuit et ouvert à toustes. Depuis sa première édition en 2002, celui-ci n’a pas cessé de grandir ; au fil des années, il s’est développé pour devenir aujourd’hui un événement culturel incontournable de la fin de l’été à Paris. Après un concert de musicien·ne·s issu·e·s de la nouvelle scène francilienne, un programme de deux heures de courts métrages internationaux en compétition sera proposé au public. Et cette année, petite nouveauté : découvrez aussi en journée, sur le Parc de la Butte au Chapeau Rouge, des programmes de documentaires, clips, films hybrides et pour le jeune public ! Ces derniers seront aussi diffusés à l’Holiday Inn – Canal de la Villette (19e arr.). ENTRÉE GRATUITE ET OUVERTE À TOUSTES (dans le cadre des règles sanitaires imposées). PROGRAMME EN SOIRÉE – sur le parc Vendredi 27 août – Jeudi 2 septembre 19h30 : concert 21h : projection de courts métrages internationaux Vendredi 3 septembre 19h30 : concert 21h : soirée « Focus » des habitant·e·s du 19e arrondissement de Paris Samedi 4 septembre 19h30 : concert 21h : soirée de clôture EN JOURNÉE – sur le parc Samedi 28 août 14h30 : sélection Documentaire #1 18h30 : Plateau Cinéma #1 Dimanche 29 août 14h30 : sélection Hybride Jeudi 2 septembre 18h30 : sélection Clip Samedi 4 septembre 14h30 : sélection Documentaire #2 18h30 : Plateau Cinéma #2 PROJECTIONS JEUNES PUBLIC Holiday Inn Express – Canal de la Villette (19e) Samedi 28 août, dimanche 29 août et samedi 4 septembre Parc de la Butte du Chapeau Rouge (19e) Mercredi 1er septembre 11h : Graines de spectateur·rice·s – dès 3 ans 14h30 : Ciné-pousses – dès 6 ans 16h : Cinéphiles en herbe – dès 9 ans INFORMATIONS PRATIQUES

Parc de la Butte du Chapeau Rouge · Entrée 5 avenue Debidour Accès Métro ligne 7 bis · Pré St Gervais ou Métro ligne 11 · Place des fêtes Accès Tram T3b · Hôpital Robert Debré Holiday Inn Express – Parc de la Villette Accès Métro ligne 5 · Laumère ou Métro ligne 7 · Riquet Plus d’informations sur www.association-silhouette.com Suivez nous sur : Facebook

Twitter Événements -> Festival / Cycle Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge 5, avenue Debidour Paris 75019

7bis : Pré-Saint-Gervais (219m) 7bis : Danube (448m) T3b : Hôpital Robert Debré

Contact :Association Silhouette info@association-silhouette.com https://www.association-silhouette.com https://www.facebook.com/festivalsilhouette https://twitter.com/SilhouetteFest

