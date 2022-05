Festival Silence Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois

Seine-Saint-Denis

Festival Silence Théâtre et Cinéma Georges Simenon, 18 mai 2022, Rosny-sous-Bois. Festival Silence

du mercredi 18 mai au dimanche 22 mai à Théâtre et Cinéma Georges Simenon

Le festival Silence, ce sont des ciné-concerts mais pas que ! Des ciné-spectacles, des concerts de chansons de film, des ciné-quizz. Classique, électro, pop, rock, sérieux ou décalé, pour les petits et les grands. Jeanne Cherhal y fait son cinéma en ouverture, Jeanne Frenkel et Cosme Castro nous invitent à un DJ SET NANAR DISCO ; et bien d’autres surprises encore. Du beau et du joyeux, pour tous et pour toutes – dès 18 mois ! Le Théâtre et Cinéma Georges Simenon de Rosny-sous-Bois, acteur engagé sur le territoire et innovant à l’échelle nationale, est, depuis décembre 2021, la première scène en France conventionnée d’intérêt national Musique et Cinéma. Depuis quatre ans déjà, son équipe travaille avec passion la relation historique et toujours bien vivante, entre la musique et le cinéma. Elle diffuse et propose à des artistes, musiciens, cinéastes, metteurs en scène : des résidences qui explorent la mise en musique, en concert, en spectacle de films nouveaux et anciens. Le Festival Silence est le point d’orgue de ce lien fort entre Cinéma et Musique, à jamais dénoué, avec une programmation haute en couleurs, accessible à souhait et portée par des artistes qui jouent leur amour du cinéma sur la scène.

Tarif E : adulte 12€ / enfant 5 € (0-14 ans, RSA, partenaires, abonnés ) TarifB:adulte6€/enfant4€ Tarif du cinéma : adulte 5€ / réduit 4 € / enfant 3 €

La 4e édition du Festival Silence du Théâtre et Cinéma Georges Simenon de Rosny-sous-Bois (93) se déroulera du 18 au 22 mai 2022. Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-bois Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis

