Festival Silence 2023 Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois Catégories d’Évènement: île de France

Rosny-sous-Bois

Festival Silence 2023 Théâtre et Cinéma Georges Simenon, 24 mai 2023, Rosny-sous-Bois. Du mercredi 24 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

.Tout public. A partir de 2 ans. payant Tarif réduit : à partir de 3 € Plein tarif : jusqu’à 12 € Certains spectacles sont gratuits Mise en orbite, avec en guest star Thomas Pesquet, de la 5e édition du festival Silence ! par le Théâtre et Cinéma Georges Simenon (Rosny-sous-Bois 93). Silence ! ce sont des ciné-concerts mais pas que ! C’est un moment festif où le cinéma et la musique font spectacle sous des formes plurielles : documentaires tout en chants, films d’animation en live, fanfare cinéphile partout en ville, juke box participatif…Des artistes reconnus aux propositions exigeantes et accessibles à toutes et à tous, dès 2 ans pour certaines, gratuites ou à des tarifs très abordables (de 3 à 12€ le billet). C’est Cannes mais en mieux et en public! Les temps forts vendredi 26 mai | 20h30 Théâtre et Cinéma Georges Simenon 16 LEVERS DE SOLEILS ciné-­concert de Guillaume Perret avec Thomas Pesque tout public dès 8 ans | durée 1h30 jeudi 25 mai | 20h Auditorium du Conservatoire de Rosny­sous­Bois ANNETTE DE MARE A HIRA ciné­-concert documentaire par le groupe Yaïa, Leïla Mendez tout public dès 10 ans | durée 1h30 samedi 27 mai | 20h30 Théâtre et Cinéma Georges Simenon MÉLIÈS DANS TOUS SES ÉTATS ciné­-concert avec au programme des courts métrages de Georges Méliès sur des compositions de Bruno Angelini. Création | tout public | durée 1h25 | dimanche 28 mai | 17h Théâtre et Cinéma Georges Simenon QUITTER SON CAILLOU ciné­-concert documentaire et musical de Victoria Follonier et Elie Blanchard sur une musique d’Erwan Raguenes. tout public dès 7 ans | durée 50 min Retrouvez tous le programme ici Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot 93110 Rosny-sous-Bois Contact :

©OgattaPhotography

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Rosny-sous-Bois Autres Lieu Théâtre et Cinéma Georges Simenon Adresse Place Carnot Ville Rosny-sous-Bois Departement Paris Lieu Ville Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois

Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosny-sous-bois/

Festival Silence 2023 Théâtre et Cinéma Georges Simenon 2023-05-24 was last modified: by Festival Silence 2023 Théâtre et Cinéma Georges Simenon Théâtre et Cinéma Georges Simenon 24 mai 2023 Rosny-sous-Bois Théâtre et cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois

Rosny-sous-Bois Paris