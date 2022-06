FESTIVAL SILBERMANN DE SAINT-QUIRIN À VIC-SUR-SEILLE Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Catégories d’évènement: Moselle

Vic-sur-Seille

FESTIVAL SILBERMANN DE SAINT-QUIRIN À VIC-SUR-SEILLE Vic-sur-Seille, 26 juin 2022

Place de l'Eglise Église Saint-Marien

2022-06-26 – 2022-06-26

Église Saint-Marien Place de l’Eglise

Vic-sur-Seille

Johann Sebastian Bach : Le recueil Kirnberger

C’est Alessandro Urbano, nouvel organiste mosellan, et son ensemble qui ouvrent en grand le Festival. Diplômé au Conservatoire de Alessandria en Italie et de la Haute École de Musique de Genève, Alessandro Urbano est désormais organiste co-titulaire de l’orgue du Temple Neuf à Metz et professeur d’orgue au conservatoire de Sarreguemines. Fondant en 2012 l’ensemble Armonia Degli Affetti, il se consacre à un travail de musicologie approfondi, basé sur une analyse du contexte historique et rhétorique des œuvres qu’il interprète. Alessandro Urbano et son ensemble ont choisi de donner à entendre les chorals du recueil Kirnberger, lui sont autant de pépites qui vont briller de mille feux avec les couleurs si françaises de l’orgue de Vic-sur-Seille. +33 3 87 08 08 56 Église Saint-Marien Place de l’Eglise Vic-sur-Seille

