Festival Si la mer monte – Dans les vagues… on lit ! Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Festival Si la mer monte – Dans les vagues… on lit ! Île-Tudy, 6 mai 2022, Île-Tudy. Festival Si la mer monte – Dans les vagues… on lit ! rues de la pointe de l’Ile Place de la Cale Île-Tudy

2022-05-06 – 2022-05-15 rues de la pointe de l’Ile Place de la Cale

Île-Tudy Finistère Dans le cadre du festival Si la mer monte, l’association Effet Mer souhaite habiller les murs de l’Île-Tudy avec vos créations poétiques. Elle vous propose d’écrire quelques vers, un haïku, une phrase… qui débutera par “Dans les vagues… on lit” et ne comptera pas plus de vingt mots. Les écrits retenus seront joliment retranscrits sur des affiches collées sur des façades ou pignons, sur l’espace du festival durant le week-end de la Pentecôte. Vous envoyez vos productions, par mail à patrixerik1@gmail.com avant le 15 mai À vos plumes, à vos crayons, à votre imagination… patrixerik1@gmail.com +33 6 07 06 68 40 http://silamermonte.com/ Dans le cadre du festival Si la mer monte, l’association Effet Mer souhaite habiller les murs de l’Île-Tudy avec vos créations poétiques. Elle vous propose d’écrire quelques vers, un haïku, une phrase… qui débutera par “Dans les vagues… on lit” et ne comptera pas plus de vingt mots. Les écrits retenus seront joliment retranscrits sur des affiches collées sur des façades ou pignons, sur l’espace du festival durant le week-end de la Pentecôte. Vous envoyez vos productions, par mail à patrixerik1@gmail.com avant le 15 mai À vos plumes, à vos crayons, à votre imagination… rues de la pointe de l’Ile Place de la Cale Île-Tudy

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Tudy Autres Lieu Île-Tudy Adresse rues de la pointe de l'Ile Place de la Cale Ville Île-Tudy lieuville rues de la pointe de l'Ile Place de la Cale Île-Tudy Departement Finistère

Île-Tudy Île-Tudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ile-tudy/

Festival Si la mer monte – Dans les vagues… on lit ! Île-Tudy 2022-05-06 was last modified: by Festival Si la mer monte – Dans les vagues… on lit ! Île-Tudy Île-Tudy 6 mai 2022 finistère Île-Tudy

Île-Tudy Finistère