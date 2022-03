Festival Seul(e) en Scène 2022 Aix-en-Provence, 8 avril 2022, Aix-en-Provence.

Le Seul en Scène est une pratique scénique qui se décline sous différentes formes : Théâtre, Stand-Up, Improvisation etc.



Les Festival Seul(e) en Scène, pour sa 2ème édition a pour vocation de faire connaître cette discipline en proposant au public un contenu riche et varié pour différents types de public au travers de spectacles professionnels, pour les adultes et pour les enfants.



Un espace sera aussi réservé pour permettre à des artistes émergents de tester leurs créations au travers d’une scène ouverte.

Un festival dédié au “Seul en Scène” sous toutes ses formes (Seul en scène Théâtre, Scène ouverte, Spectacle enfant, Improvisation, Stand-Up), au théâtre le Flibustier

