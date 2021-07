Festival Séries Mania : les Lego® en série au Tri Postal de Lille Médiathèque André Malraux, 31 août 2021-31 août 2021, Tourcoing.

Festival Séries Mania : les Lego® en série au Tri Postal de Lille

Médiathèque André Malraux, le mardi 31 août à 13:30

Revisite différents univers de séries comme les Simpson, Stranger Things ou Friends et invente une petite histoire associant des personnages des différentes séries ! Puis, donne vie à ton histoire grâce au stop-motion et au doublage, en animant tes personnages Lego® à l’effigie de tes séries préférées. Ensuite assez joué, place à la danse et participe à un cours de danse hip hop avec la Compagnie Farid’O et le Flow. Enfin, tu visiteras également le Village d’expositions installé au Tri Postal de Lille avec les deux bibliothécaires accompagnateurs. Rendez-vous à la médiathèque André Malraux pour un départ groupé, n’oublie pas de prendre tes tickets de métro (un aller et un retour) et de faire remplir à tes parents l’autorisation parentale obligatoire (à retirer à l’accueil de la médiathèque André Malraux et à avoir impérativement pour le jour de l’atelier). Les mineurs ne sont pas soumis à la présentation du pass sanitaire.

Gratuit, sur réservation. À partir de 9 ans.

Tu as 9 ans ou plus, tu adores les Lego® et les séries, viens avec nous sur le site du Festival Séries Mania à Lille pour profiter de cet atelier inédit ainsi que de bien d’autres surprises.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-31T13:30:00 2021-08-31T17:30:00