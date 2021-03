Lille Lille Lille, Nord Festival Séries Mania – Forum professionnel Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Festival Séries Mania – Forum professionnel Lille, 30 août 2021-30 août 2021, Lille. Festival Séries Mania – Forum professionnel

du lundi 30 août au mercredi 1 septembre à Lille

[**>> Page du Forum professionnel**](https://seriesmania.com/forum/) Festival de la série télé française et internationale. Journées professionnelles du 30 Août au 1er Septembre 2021 Lille Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-30T09:00:00 2021-08-30T18:00:00;2021-08-31T09:00:00 2021-08-31T18:00:00;2021-09-01T09:00:00 2021-09-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Lille Adresse Lille Ville Lille