Festival Séquence Danse Paris 2024 Le CENTQUATRE – PARIS Paris, mardi 5 mars 2024.

Du mardi 05 mars 2024 au samedi 06 avril 2024 :

.Tout public. payant

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/sequence-danse-paris-2024.html

Centquatre