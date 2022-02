Festival Septembre Musical de l’Orne – Les Carmélites de Compiègne Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche Orne Pour ses 40 ans, le festival vous propose de l’Opéra en l’église Notre-Dame de Mortagne-au-Perche !

Cet Opéra, en version de chambre (avec piano) nous raconte l’histoire des Carmélites de Compiègne qui, sous la révolution française, furent guillotinées pour avoir refusé de renoncer à leur vocation. Adapté du chef d’œuvre de Francis Poulenc par Yoan Héreau, ce programme a été inauguré en la cathédrale d’Albi Distribution :

Yoan Héreau, adaptation, direction et piano

Mirabelle Ordinaire, mise en scène Programme :

