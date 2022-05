FESTIVAL SEPTEMBRE MUSICAL DE L’ORNE à BELLÊME — Polyphonies corses Bellême Bellême Catégories d’évènement: 61130

Bellême

FESTIVAL SEPTEMBRE MUSICAL DE L’ORNE à BELLÊME — Polyphonies corses Bellême, 16 septembre 2022, Bellême. FESTIVAL SEPTEMBRE MUSICAL DE L’ORNE à BELLÊME — Polyphonies corses Bellême

2022-09-16 – 2022-09-16

Bellême 61130 Polyphonies corses — Chœur d’Homme de Sartène – Jean-Paul Poletti Jean-Paul Poletti qui a reçu une victoire de la musique en 1990, crée en 1995 le chœur de Sartène. Composé uniquement de voix d’hommes, ce chœur est une référence dans la pure tradition du chant corse. CHOEUR D’HOMME DE SARTÈNE :

avec Jean-Paul POLETTI, Jean-Louis BLAINEAU, Jean-Claude TRAMONI,

Stéphane PAGANELLI,Ceccè LANFRANCHI, Jacques TRAMONI PROGRAMATION —

Jacques FUSINA – Jean-Paul POLETTI :

Stantarati /nanna di u bambinu Jean-Paul POLETTI :

T’amu o terra Patrizia POLI :

Giramondu CHANTS DE LA PASSION DE SARTÈNE

Jean-Paul POLETTI :

Pange lingua /Lode di u Sepolcro Ceccè FERRARA – Jean-Louis BLAINEAU :

Via Cruci Ceccè LANFRANCHI – Jean-Louis BLAINEAU :

Inciampu Ceccè LANFRANCHI – Jean-Louis BLAINEAU :

In Cruci Jean-Paul POLETTI :

quale chi sà Ceccè LANFRANCHI – Jean-Louis BLAINEAU :

Cambià via Ceccè LANFRANCHIi – Jean-Paul POLETTI :

A caccia EXTRAITS DE POLYPHONIES TRADITIONNELLES

Jean-Paul POLETTI :

