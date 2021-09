Festival Septembal Nevers, 25 septembre 2021, Nevers.

Festival Septembal 2021-09-25 – 2021-09-25

Nevers Nièvre

Festival « Septembal » à NEVERS et à VARENNES VAUZELLES. Voici le programme de la 12ème rencontre (sous réserve de changements dûs à la situation sanitaire)

– 9h30 à 11h : SEPTEM’VILLE : initiation à la vielle à roue au CMAD de Nevers

– 11h à 12h : Concert “OSMOSE” de Grégory Jolivet à la Médiathèque Jean Jaurès

(gratuit)

– 11h à 12h : Animation de l’Ensemble Musiques Traditionnelles d’Issoudun place

Guy Coquille

– 16h à 18h : Déambulation de la Très Grande Pa(t)rade dans les rues, départ de la

place Carnot

– À partir de 21h : Grand bal au Centre Gérard Philipe de Varennes-Vauzelles avec

Les Ensembles Musiques Traditionnelles d’Issoudun et Nevers et Le Grand Barouf (Grégory Jolivet, Julien Padovani, François Robin, Maxime Dancre, Ronan Fouquet).

Tarifs de la soirée Bal : 10 € plein tarif / 8 € adhérents AMTCN / gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place. Ouverture des portes à 20h30. Buvette et petite restauration. Infos au 06.75. 20. 70. 87 ou amtcn@orange.fr

amtcn@orange.fr https://amtcnevers.com/festival-septembal/

