FESTIVAL SEMAINE EXTRA – MIRAN, VARIATIONS AUTOUR D'UNE ABSENCE Thionville

Thionville

FESTIVAL SEMAINE EXTRA – MIRAN, VARIATIONS AUTOUR D'UNE ABSENCE Thionville, 7 mai 2022, Thionville. NEST 15 route de Manom

2022-05-07 17:30:00 – 2022-05-07 19:00:00

Thionville Moselle Alors qu’une cérémonie officielle doit avoir lieu au collège, Miran, l’élève chargé de faire un discours, a disparu. Et il est sans-papiers…. Que faire ? Construit comme ces romans dont vous êtes le héros, en votant pour orienter l’histoire, Miran nous invite, sans manichéisme, à réfléchir sur nos propres valeurs et le sens de la responsabilité individuelle. Un spectacle choisi par les ados du Club programmation pour la Semaine Extra de 2020, annulée en raison du contexte sanitaire, à découvrir enfin ! DISTRIBUTION ET PRODUCTION

texte Marilyn Mattei, mise en scène Marie Normand, avec Marilyn Mattei, Richard Pinto, scénographie et costumes Sarah Dupont. infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 http://www.theatre-thionville.fr/ DR

