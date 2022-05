FESTIVAL SEMAINE EXTRA – LE YOUNG’N’CLUB ÊTRE LÀ

2022-05-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-08 15:00:00 15:00:00 Tout au long de la saison, les jeunes du Young’n’Club, le club théâtre du NEST, ont travaillé avec le comédien Sébastien Poirot lors d’ateliers hebdomadaires. Ensemble, ils ont expérimenté l’esprit de troupe, le jeu avec le corps et le texte. Venez découvrir le fruit de leur travail lors de deux représentations qui se joueront sur le plateau du Théâtre en Bois.

avec la troupe ado du NEST : Cyrian Begrem, Lara Chebli, Léanne Cordier, Anouck Gautiez, Lali Guyon, Adélaïde Kuster, Joseph Maillard, Havin Ozveren, Anna Repplinger, Lilly Hacquard

production NEST — CDN transfrontalier de Thionville – Grand Est

